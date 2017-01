AALBORG: En sæson, der indtil videre har overgået alle forventninger, blev lørdag aften kun endnu bedre for Aalborg Pirates.

Med 4-2-sejren over rivalerne fra Frederikshavn White Hawks er piraterne således klar til dette års pokalfinale.

Fredagens første semifinale i Frederikshavn endte 0-0, men der var end ikke spillet tre minutter i Gigantium Isarena, før Aalborg Pirates havde afværget en ny nulløsning.

Hjemmeholdet nød igen godt af Julian Jakobsens eminente overblik, da centeren fandt Mikkel Højbjerg, der bragede pucken op i nettaget til 1-0.

Frederikshavn White Hawks truede omgående med at udligne, men Ronan Quemener fik ad flere omgange blokeret forsøgene fra gæsterne.

Store afbrændere af Jakobsen

Mod første periodes slutning burde Julian Jakobsen til gengæld have fordoblet Aalborgs føring, men først sendte han en god mulighed langt over mål, og få minutter senere måtte Jakobsen se et forsøg fra nært hold blive afværget af Frederikshavn-målmand Thomas Lillie.

Tre minutter inde i anden periode lykkedes det dog Aalborg Pirates at fordoble føringen, da Bryce Reddick bragede et slagskud ind bag Thomas Lillie, der denne gang ikke så helt sagesløs ud.

Et par minutter senere fik Frederikshavn en god mulighed for at reducere. Mathias Bau tørrede et par Pirates-spillere, før han serverede pucken for Colin Vock, der dog overplacerede sin afslutning. Næste store chance tilfaldt også Frederikshavn White Hawks, da Jeff Ulmer blev spillet fri af en pasning fra egen zone, men alene med Ronan Quemener svigtede høgenes amerikanske forward.

Fire minutter før anden periodes udløb fik gæsterne endnu en stor mulighed. Anders Overmark snublede, og det gav Jens Henrik Tönjum frit løb mod mål, men endnu engang måtte Frederikshavn se Ronan Quemener vinde den direkte duel mod en White Hawks-forward.

Høgene kom tilbage

De mange misbrugte muligheder slog dog ikke gæsterne ud, der mindre end to minutter inde i tredje periode endelig fik belønning for anstrengelserne med en reducering til 2-1. Tyler Mosienko assisterede Mathias Bau Hansen, og denne gang kunne den ellers storspillende Ronan Quemener ikke stille noget op.

Derfra bølgede spillet frem og tilbage, men næsten midtvejs i tredje periode lykkedes det Frederikshavn White Hawks at bringe balance i regnskabet. Colin Vock sendte en puck på tværs af mål, og ved den bagerste stolpe kunne Joachim Linnet skubbe udligningen det sidste stykke over stregen.

I den modsatte ende var Andrew Blazek kort efter meget tæt på at genetablere Aalborg Pirates’ føring, men en fin benparade fra Thomas Lillie holdt stillingen på 2-2.

Satsning gav bagslag

To minutter senere kunne jublen dog bryde ud blandt størstedelen af de 4723 tilskuere i Gigantium, da Andrew Blazeks afslutning denne gang strøg forbi venner og fjender og ind bag Thomas Lillie til en ny føring til Aalborg Pirates.

I det følgende minut måtte Ronan Quemener atter agere redningsmand for hjemmeholdet, da den franske klassemålmand reddede et forsøg fra en helt fri Jeff Ulmer.

Et minut før tid blev det hele så endegyldigt afgjort til Aalborg Pirates’ fordel. I jagten på en udligning havde Frederikshavn erstattet målmand Thomas Lillie med en ekstra markspiller, men det gav bagslag, da Tobias Ladehoff kunne sende pucken i et tomt mål til slutresultatet 4-2.

Aalborg Pirates får udebane i pokalfinalen, hvor Rungsted er modstanderen.