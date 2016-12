TØNDER: Aalborg Håndbold går ind i 2017 alene i spidsen af herrernes bedste håndboldrække, 888 Ligaen. Det er en kendsgerning, efter at det fredag aften blev til den ventede udesejr over oprykkerne fra TM Tønder i årets sidste kamp.

Aalborg Håndbold vandt med 28-22 efter et opgør, hvor aalborgenserne undervejs ellers havde problemer med at få distanceret det undertippede, men godt kæmpende hjemmehold.

Midtvejs i første halvleg havde gæsterne ellers fået skabt sig et forspring på tre mål ved stillingen 8-5, men så tog Aron Kristjánssons tropper sig pludselig en scoringspause på mere end 10 minutter, og det var stærkt medvirkende til, at TM Tønder var helt med i kampen efter de første 30 minutter. De to hold gik til pause med stillingen 11-11.

Billedet fra første halvleg gentog sig efter pausen. Flere store redninger fra Mikael Aggefors sørgede for, at Aalborg Håndbold igen fik etableret en føring på tre mål, men heller ikke denne gang gav hjemmeholdet sig.

Sønderjyderne sled videre mod et Aalborg-hold, der på dagen var ramt af skader hos profiler som Arnór Atlason og Patrick Wiesmach. Midtvejs i anden halvleg havde TM Tønder igen fået bragt gæsternes føring ned til blot et enkelt mål.

Helt på omgangshøjde kom hjemmeholdet dog aldrig igen, og i kampens sidste fjerdedel lod kræfterne til at slippe op hos TM Tønder, så Aalborg Håndbold trods alt kunne køre en sikker sejr i land.

Aalborg Håndbolds næste opgave af betydning er først 4. februar, hvor det gælder Skjern Håndbold ved pokalturneringens Final4 i Jutlander Bank Arena i Aalborg.