TØNDER: Udover to point kunne Aalborg Håndbold glæde sig over, at fredagens 28-22-sejr ude over TM Tønder betyder, at aalborgenserne kan fejre nytår som tophold i 888 Ligaen.

Til stor tilfredshed for cheftræner Aron Kristjánsson.

- Jeg synes, det er meget fortjent, at vi ligger, hvor vi gør. Vi har leveret meget stabilt, og de kampe, vi trods alt har tabt, har været meget tætte kampe, som også kunne være tippet over til os. Det har været et godt efterår, konstaterer Aron Kristjánsson.

Den islandske træner måtte ellers se sit hold være i problemer i første halvleg fredag i Tønder, før tingene blev sat på plads efter pausen.

- Jeg er ikke tilfreds med vores udnyttelse af chancerne i første halvleg. Vi brændte simpelthen for meget på deres målmand. I anden halvleg fik vi rettet op på tingene, og det kan vi være tilfredse med, siger Aalborg-træneren.

Han måtte fredag se bort fra profiler som Søren Westphal, Arnor Atlason og Patrick Wiesmach. De ventes dog alle tilbage, når det 4. februar gælder Finalfour i Aalborg.

- Men jeg synes, at vi har fået vist, at vi har et hold med en fornuftig bredde. Vi har 14 spillere, der alle har vist, at de kan byde ind, når det er nødvendigt, siger Aron Kristjánsson.