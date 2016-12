AALBORG: Varmeforbrugerne i Aalborg har vundet en sag mod Skat. Det meddeler Aalborg Varme A/S i en pressemeddelelse.

- Det er naturligvis glædeligt, at sagen nu endelig har fundet sin afslutning, og at varmeforbrugerne kan se frem til at få glæde af de mange penge, der i sin tid blev betalt for meget, siger Lasse P. N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energi-koncern.

En 18 år gammel sag

Sagen stammer helt tilbage fra 1998, og handler om en strid mellem Aalborg Kommunes varmeforbrugere på den ene side og Skat på den anden. Afgørelsen betyder, at cirka 140 millioner kroner nu kommer varmekunderne til gode.

Uenigheden handlede om en kulmineralolie-, CO2- og svovlafgift, og den betød dengang en ekstraregning for fjernvarme-forbrugerne på knap 70 millioner kroner. Nu er sagen afsluttet til varmeforbrugernes fordel, idet Skat har indvilget i at betale beløbet tilbage til Aalborg Varme A/S med renter. Det er på grund af det lange sagsforløb, at det endelige beløb løber op i cirka 140 millioner kroner.

Lavere varmepris her og nu

Forude venter nu et arbejde for Aalborg Varme A/S, der - i samråd med Energitilsynet - skal finde en model for, hvordan pengene kan føre til forbedrede vilkår for Aalborg Kommunes varmekunder. Der er således regler for, hvordan den slags tilbageførsler kan foregå, når det er en virksomhed som Aalborg Varme A/S, der ikke må give overskud, men økonomisk skal "hvile i sig selv".

- Nu skal vi i samråd med Energitilsynet finde ud af, hvordan disse penge bedst kommer varmeforbrugerne til gode i 2017 og i fremtiden. Dels skal pengene bruges på nedsættelser af kundernes varmeregning her og nu. Dels kan en del af pengene bruges på at underbygge forsyningssikkerheden og den grønne omstilling, siger Søren Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Energi Holding A/S.

Afvejning venter

Bestyrelsen i Aalborg Varme A/S vil nu gå i gang med en afvejning af de forskellige muligheder for at vurdere, hvad der tjener varmekundernes interesser bedst.

- Det bliver en spændende opgave at se, hvorledes vi i koncernen sikrer vores kunder en sikker varmeforsyning til den bedste pris, samt at vi udnytter mulighederne for, at dette sker på et bæredygtigt grundlag, siger Jesper Høstgaard-Jensen, direktør i Aalborg Varme A/S.