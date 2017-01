VENDSYSSEL: - Vi har skullet klare en mindre kommunalreform på ganske kort tid.

Det sagde beredskabschef Tommy Rise lørdag i sin nytårstale på brandstationen i Frederikshavn, hvor brandmændene kunne se tilbage på År 1 i det fælles Nordjyllands Beredskab.

11 kommuner, fire klynger og 36 stationer blev for et år siden samlet i Nordjyllands Beredskab med én bestyrelse bestående af 11 borgmestre, to politidirektører og en observatør fra de frivillige.

2016 blev et spændende, travlt og hektisk år, hvor de mange påsatte brande i Fjerristslev-området og branden på Svinkløv Badehotel "trak tænder ud" hos brandmændene.

MED-aftale og fælles vagtcentral

En vigtig brik i den nye organisation er ifølge Tommy Rise MED-aftalen, der skal sikre et godt arbejdsmiljø, og en anden af de store brikker er Nordjyllands Beredskab 2021, der sætter rammerne og retningen for det forebyggende og afhjælpende område. Den plan er til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen og skal godkendes i de 11 byråd i foråret.

Første etape i sammenlægningen af vagtcentralerne faldt på plads i 2016, og omkring sommerferien i år er det planen, at Nordjyllands Beredskabs vagtpersonel flytter i nye lokaler på Hjulmagervej i Aalborg, sammen med Regionen og Falcks vagtcentraler suppleret med ledelse og stab.

Ros fra borgmester

I 2017 skal den brandtekniske byggesagsbehandling harmoniseres.

Fokus skal i højere grad være på det forebyggende arbejde, der kan redde liv og værdier samt fastholde arbejdspladser i Nordjylland.

- Når en virksomhed brænder ned i Nordjylland, så er det desværre ikke sikkert, at den genopstår i Nordjylland, siger Tommy Rise.

Frederikshavns Borgmester Birgit Hansen takkede brandmændene for indsats og samarbejde i 2016:

- Jeg er stolt af jer. I gør en stor indsats, så tak for samarbejdet i mange vanskelige situationer. Jeg er sikker på, at vi finder vores ben i den nye struktur. Vi ses derude i 2017. det skal nok gå alt sammen.

1109 udrykninger i nord

Klynge Nord, der dækker kommunerne i Vendsyssel havde i alt 1109 udrykninger i 2016. Frederikshavn toppede med 384, Hjørring 312, Jammerbugt 237, Brønderslev 163 og Læsø 13.