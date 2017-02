ASTRUP: Kurt Rytter Andersen fik overrakt blomster, en check på 5.000 kroner og et lokalkunstværk, da han mandag aften blev kåret som årets ildsjæl 2016 i Mariagerfjord Kommune.

Bag prisen står kommunens landdistriktsråd, og Kurt Rytter Andersen blev hædret for sin mangeårige indsats for Astrup by.

I 2002 var han, som formand for borgerforeningen, med til at genstarte Astrup kro, der havde drejet nøglen om fire år forinden. Ved at stemme dørklokker lykkedes det at sælge anparter til de lokale i byen for 550.000 kroner, og kroen lever i dag videre som anpartsselskab.

Da Astrup skole 9 år senere måtte lukke, meldte årets ildsjæl sig igen på banen. Denne gang solgte Kurt Rytter Andersen en grund for et symbolsk beløb, så der kunne etableres en friskole.

I dag er området kendt som Kammas Børneunivers, der - foruden skolen - rummer både vuggestue, børnehave, SFO og musikskole.

Senest har Kurt Rytter Andersen været med til at udbygge byens klubhus, ligesom han netop har stået i spidsen for en række frivillige, der har frisket kroens lokaler op med ny maling.