VENDSYSSEL: Krudtet skulle i mere en én forstand brændes godt og grundigt af på årets sidste dag, hvor der både blev surfet, badet, dykket og løbet nytårsløb i Vendsyssel.

På en villavej i Strandby, har et halvt hundrede løbere også for længst fundet ud af, at endorfiner og champagnebobler er en glimrende cocktail på årets sidste dag. Tilsat nogle sjove hatte og udklædninger, har man rammerne for et hyggeligt nytårsløb.

- Det er jo kun otte og fem kilometer. Det handler mest om at mødes i godt humør og ønske hinanden godt nytår, siger løbsarrangør Rico Eiersted.

Anne Mette Martinussen fra Frederikshavn skal også lige have de sidste kilometer i benene inden årsskiftet.

- Jeg har løbet 43 halvmaraton i år, og målet i 2017 er at komme i klub 100, så der er bestemt ikke planer om at skære ned. Det giver et fantastisk socialt samvær og energi til hverdagen, fastslår Anne Mette Martinussen, der havde følgeskab af familien til nytårsløbet.

Nye løb

Løbsarrangør Rico Eiersted, der blandt koordinerer det voldsomt populære Coast2coast løb tværs over Vendsyssel og Norskov Maraton, har også nye ideer klar til de løbelystne i det nye år:

- Vi er ved at arrangere nogle landsbyløb rundt om i Frederikshavn Kommune og så bliver der også et løb rundt i et byggemarked. Der skal hele tiden ske noget nyt og specielt for at holde interessen, fortæller Rico Eiersted.