DRONNINGLUND: ’Strøm Begravelser ApS’ står der på et skilt foran en villa på den stille villavej, Beckersvej, i Dronninglund. Per Strøm har i efterhånden en del år drevet bedemandsfirma fra adressen, men nu har han taget ægtefællen, Maj-Britt, med i firmaet og lavet det til et anpartsselskab. Ydermere er firmaet nu en del af Danske Begravelser.

- Firmaet er vokset stille og roligt, fortæller Per Strøm.

- Jeg har klaret det alene, men med god hjælp fra min kone, så det er efterhånden helt naturligt, at hun træder ind i firmaet. Det bliver dog i første omgang ikke på fuld tid.

- Jeg vil fortsætte med at arbejde på den psykiatriske afdeling i Brønderslev, men jeg træder til, når jeg kan. Jeg har gennemgået bedemandsuddannelsen, så jeg ved lidt om, hvad det drejer sig om.

- Det er egentlig meget enkelt, føjer Per Strøm til og fortsætter:

- Vi skal give de familier, vi hjælper, en positiv oplevelse af det at sige farvel til den, de har mistet, uden at de skal føle, de bliver ruineret. Det er jo ikke noget de enkelte prøver så tit. Heldigvis, siger han og understreger, at der er stor forskel på begravelser.

- Handler det om et ældre menneske, er der ofte god tid til at forberede sig på det og planlægge det praktiske. Det er der jo ikke altid. Døden kan ramme pludseligt, og så er det vigtigt med en god bedemand, siger Per Strøm, der selv har prøvet at miste et barn meget pludseligt.

- Det var, da vi mistede et barn, jeg begyndte at tænke på at blive bedemand. Da vi sad over for bedemanden, følte jeg, at han var meget lidt nærværende. Jeg oplevede det som en ekspeditionssag. For os var det meget mere, og det forstod han åbenbart ikke. Det er naturligvis et stykke arbejde for os som bedemænd, men det er mere end det. Jeg er ikke færdig med arbejdet, før jeg har fået lov til at se familien i øjnene efter begravelsen. Jeg besøger altid den familie, der står tilbage. Så kan de få lov at sætte ord på, hvordan begravelsen gik, siger Per Strøm.

- Den kan ikke laves om, men de kan få en forklaring på, hvorfor den blev, som den blev, understreger Maj-Britt Strøm.

Ægteparret bliver naturligvis af og til spurgt om, hvordan det er at arbejde med døden. Her er de begge helt enige og afklarede.

- Det er egentlig nemt at svare på, for det er jo mest de levende, vi arbejder med. Det er familien, der sidder tilbage, vi er der for, siger han.

- Vi skal selvfølgelig lægge ligene i kiste, men det er jo ikke meget anderledes for mig end nogle af de ting, jeg arbejder med inden for plejen. Der er da også ting i det fag, jeg ikke synes er behagelige, men ud af den tid, jeg skal yde den pågældende personlig pleje, er der måske fem minutter, hvor jeg gør noget, der ikke er så rart, men helheden er jo ikke ubehagelig. Sådan er det også ved begravelser, og det er jo også her helheden, der tæller, understreger Maj-Britt Strøm.

- Mødet med døden er en naturlig del af livet. Det er ikke spor uhyggeligt, og vi ligger ikke søvnløse om natten, slutter bedemand Per Strøm.