MARIAGERFJORD: Fagchef for sundhed og ældre Carsten Kaalbye forlader Mariagerfjord Kommune, skriver kommunen i en pressemeddelelse. Carsten Kaalbye er fratrådt sin stilling efter gensidig aftale, hedder det.

- Jeg har haft et godt samarbejde med Carsten Kaalbye, men jeg kan konstatere, at vi ikke er enige om den fremtidige ledelse af sundheds- og ældreområdet. Derfor er vi blevet enige om, at Carsten fratræder stillingen, siger kommunaldirektør Lars Clement.

Kommunaldirektøren benytter lejligheden til at takke Carsten Kaalbye for hans indsats for Mariagerfjord Kommune og ønsker ham held og lykke fremover.

- Da der er tale om en personalesag, har jeg ikke yderligere kommentarer, lyder det fra Lars Clement.

Direktør for kommunal velfærd Peter Rasmussen overtager ledelsen af fagenheden, indtil en ny fagchef tiltræder.

Carsten Kaalbye har været chef for sundhed og ældre siden kommunesammenlægningen i 2007. Inden da havde han en ledende stilling i Hadsund Kommune.