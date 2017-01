BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - En studiejobber er en god, ekstra hånd. Det siger direktør i byggefirmaet M2 Byg i Dronninglund, Martin Juul Wulff.

Martin Juul Wulff er eneste bygningskonstruktør, og samtidig med, at han skal styre firmaet med ca. 15 ansatte, er der masser af opgaver.

- Derfor søgte jeg en studiejobber, fortæller Martin Juul Wulff.

25-årige Mikkel Sørensen er næsten halvvejs gennem uddannelsen som bygningskonstruktør på UCN i Aalborg. Han er uddannet tømrer i tømrer- og snedkerfirmaet Gunner Juhl Nielsen i Skørping.

- Det har altid været mit ønske at bygge videre på uddannelsen, fortæller Mikkel Sørensen.

Da han så studiejobbet i Dronninglund, slog han straks til. Han havde tidligere studiejob i et solcellefirma.

- Det er mere relevant at arbejde som bygningskonstruktør, siger Mikkel Sørensen.

Han har tegnet en tilbygning og et hus, og han bistår med at lave ansøgninger om bygningstilladelse.

- Det er mere relevant at tage et job inden for dette område.

Et studiejob er typisk på en dag om ugen. Mikkel Sørensen passer studiejobbet i Dronninglund ind med studie i UCN Aalborg.

- Det, jeg lærer her i virksomheden, kan jeg bruge i uddannelsen, siger han.

Målet er 80 studiejobs i Brønderslev. Det nordjyske erhvervssamarbejde Business Region North har det mål at skaffe 1000 et studiejob.

- Jeg er på besøg på en række virksomheder for at få en aftale i stand omkring studiejob. Og indtil videre er det gået godt, siger Jesper Skov, der har et par håndfulde aftaler i hus.