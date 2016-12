KØBENHAVN: Det er svært at forstå, hvorfor skatteminister Karsten Lauritzen (V) ikke gør mere for at banke boligudlejningsportalen Airbnb på plads for at sikre skatteindtægter.

Det mener Kirsten Munch, politisk direktør hos hotellers og restauranters organisation, Horesta.

- Skatteministeren lukker øjnene for denne her udvikling, og jeg forstår ikke, hvorfor han ikke griber til regulering, siger hun.

Airbnb siger ifølge Politiken nej tak til den danske regerings bud på en ny skatteaftale.

Aftalen skulle gøre det muligt at kontrollere skattebetalingerne fra de tusindvis af danskere, der tjener penge på at leje deres private boliger ud via portalen. Men det vil Airbnb ikke gå med til.

Kirsten Munch nævner, at regeringen senest har fremlagt et forslag til en ny taxalov, der ifølge hende tager højde for nye spillere på markedet.

- Vi kigger med stor interesse på taxamarkedet, hvor man har præcis samme udfordring med Uber, siger hun med henvisning til den kontroversielle samkørselsordning.

Airbnb oplyser til Politiken, at den typiske vært i Danmark tjener 13.800 kroner på at udleje deres hjem 22 nætter om året. Og det er langt under bundfradraget.

Alligevel mener Horesta, at der skal handling på bordet.

- Hvis det ligger under fradraget, kan man jo gladeligt udleje. Men vi er mest interesseret i, at man kigger på dem, der professionelt lejer ud som hotelvirksomhed, siger Kirsten Munch.

I Frankrig er Airbnb blevet pålagt at indberette udlejernes indtægter. Men det kan ikke lade sig gøre i Danmark, da Airbnb ikke er et registreret driftssted.

- Karsten Lauritzen har sagt, at han kan og vil ikke kræve, at Airbnb bliver et driftssted i Danmark. Men hans kolleger i regeringen har jo gjort det ved taxaudspillet, siger han.

Taxaudspillet går blandt andet på, at de, der agerer på kørselsområdet, alle skal have et driftssted i Danmark.

Det har ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål til skatteministeren. Han er gået på juleferie.

/ritzau/