AALBORG: Nordjyllands Politi har nu afblæst stor aktion i området omkring Eternitten i Aalborg. Det oplyser vicepolitiinspektør Poul Severinsen til NORDJYSKE.

Fredag formiddag har politiet ellers været massivt til stede i området, fordi en mand, der svarer til signalementet på gerningsmanden fra terrorangrebet i Berlin, angiveligt var blevet set omkring Eternitten.

På et pressemøde kort før klokken 11 kunne Italiens indenrigsminister, Angelino Alfano, dog oplyse, at italiensk politi har skudt den 24-årige tuneser Anis Amri, som mistænkes for at stå bag angrebet mod et julemarked i Berlin.

- Da vi får en bekræftelse på hændelsen i Milano afblæser vi aktionen, siger Poul Severinsen.

Borger slog alarm

Det var en borger, der fredag formiddag omkring klokken 09 kontaktede Nordjyllands Politi, da han mente at have set manden.

I en pressemeddelelse fortæller politiet, at anmelderen havde set den pågældende mand stå og trykke sig, hvorefter han gik ind i en opgang.

- Vi tog ingen chancer, og derfor rykkede vi straks ud til området og påbegyndte en stor politi-indsats, siger vicepolitiinspektør Poul Severinsen.

Politiet spærrede veje ved Eternitten ligesom aktionsstyrken stod stand-by.

Flere borgere henvendte sig

Politiet henstillede i et par timer borgerne til, at man skulle holde sig væk fra området omkring Eternitten, men oplyser nu, at alle borgere igen kan færdes trygt i Aalborg.

Efter politiet havde meddelt, at den terrormistænkte muligvis var set i Aalborg, fik politiet endnu flere henvendelser fra borgere.

- Vi fik rigtig mange henvendelser fra borger over hele byen, som mente at have set den pågældende person. Det er selvfølgelig noget, der sætter os under pres, men denne aktion viste, at vores beredskab fungerer, siger vicepolitiinspektøren.