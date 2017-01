ELLING: "Lille storby - livlige landsbyer". Det er titlen på et projekt, som landsbyerne Nielstrup, Elling og Strandby har lavet i fællesskab. Et projekt, som Distriktsudvalget mandag besluttede at støtte med et tilskud på 150.000 kroner.

Kort fortalt går projektet ud på at udvide mulighederne for at mødes og lave aktiviteter i en fælles udendørs park ved Bannerslundhallen i Elling.

Aktivitets- og byparken skal indbyde alle områdets borgere til aktiviteter og samvær, og rent fysisk indeholde en skaterrampe, en parkourbane, en crossfitbane samt beach- og volleybaner.

Udendørs motion

SEIF har i cirka to år haft en crossfitbane i en lagerhal mellem Strandby og Elling, og vil nu udbygge med en udendørs crossfitbane som et supplement, der kan benyttes af alle, der har lyst.

Strandby-Elling-Nielstrup IF (SEIF) er tovholder på projektet, der bakkes op af borgerne i de tre landsbyer, Elling Borger- og Grundejerforening samt Strandby Fællesvirke, der er en sammenslutning af 24 foreninger i Strandby.

Det samlede budget for landsbyprojektet er på 956.000 kroner.

LAG Nordjylland har givet tilsagn om et tilskud på 300.000 kr., og landsbyerne har desuden søgt andre fonde og sponsorater.

Projektet kan ifølge Mette Hardam, der er formand for Distriktsudvalget, gennemføres uafhængigt af, om planerne med at flytte fodboldbanerne fra Skeltvedvej til Bannerslund bliver til noget eller ej.