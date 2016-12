Uheld gav gener for trafikken

Al for megen røg i pizzeria

Al for megen røg i pizzeria

Syrien: Våbenhvile giver chance for politisk løsning

Al for megen røg i pizzeria

Der var ingen slukningsarbejdet for beredskabet, ligesom der heller ikke var nogen personer i fare trods den megen røg.

På det tidspunkt var beredskabet i gang med at ventilere lokalerne, ligesom der blev tilkaldt håndværkere til at få genetableret strømmen.

- Det var en nedsmeltet el-tavle i baglokalet, så der går nogle timer, før de er oppe at køre igen, lød det fra indsatsleder Oluf Jakobsen ved 18-tiden.

Her blev mandskabet mødt af et fuldstændig mørkelagt pizzeria, som oven i købet var temmelig røgfyldt.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies