SOMALIA: Et dobbelt selvmordsangreb uden for et hotel har kostet mindst 14 mennesker livet i Somalias hovedstad, Mogadishu, mandag.

To bilbomber blev detoneret foran hotellet Peace, som er populært blandt udlændinge. Hotellet ligger tæt ved lufthavnen og en base tilhørende Den Afrikanske Unions fredsstyrke (Amisom).

Fire soldater og otte civile er dræbt, oplyser sikkerhedskilder. Også de to bombemænd er døde.

Et øjenvidne fortæller, at han så mindst 16 sårede mennesker på stedet.

De første meldinger lød, at angrebet var rettet mod Amisoms base.

Den militante gruppe al-Shabaab har taget skylden. Gruppen meddeler via radiokanalen Andalus, at målet var Peace Hotel. Hotellet blev delvist ødelagt i angrebet.

Sikkerhedsstyrker havde stoppet en bil ved en kontrolpost nær lufthavnen, fortæller politiofficer Ali Hassan Kulmiye.

Bilen eksploderede og banede vej for en lastbil, som fulgte efter. Den eksploderede også, skriver Amisom på Twitter.

- Chaufførerne forsøgte at nå frem til Peace Hotel, som er et populært sted for vesterlændinge og embedsfolk fra Den Afrikanske Union, siger Kulmiye.

Der blev affyret skud efter angrebet.

Angrebet kommer en uge efter et parlamentsvalg i landet. Parlamentet skal vælge ny præsident, men det er endnu ikke sket.

Al-Shabaab har tidligere udført lignende angreb i Mogadishu.

Myndighederne venter, at dødstallet kan stige, da eksplosionerne var særdeles voldsomme.

En fotograf på stedet fra nyhedsbureauet Reuters så en udbrændt bil og et andet køretøj i brand.

Amisom har til formål at beskytte den internationalt støttede regering i landet. Der er flere end 20.000 soldater tilknyttet missionen.

Al-Shabaab har bekæmpet regeringen og de somaliske myndigheder i årevis.

Det er 25 år siden, at en blodig borgerkrig brød ud i Somalia.

Somalia har i mange år været delt mellem flere store, rivaliserende klaner og en række mindre.

