MORS-THY: Håndboldklubben Mors-Thy har fået endnu en spilleraftale på plads for den kommende sæson.

Det er stregspilleren Allan Toft Hansen, der forlænger sin aftale med klubben, så han er at finde i den blå trøje frem til sommeren 2018.

Henrik Hedegaard, Mors-Thy Håndbold, lægger ikke skjul på, at kontrakten med den unge Toft Hansen har været en vigtig brik at få lagt i det spillemæssige puslespil for den kommende sæson.

- Det har været høj prioritet for os at få Allan på plads i den kommende sæson, og vi er naturligvis glade for, at det er lykkes. Allan har været i Mors-Thy Håndbold siden 2014 og har gennemgået stor udvikling i begge ender af banen, hvor han har tilspillet sig en stor rolle på holdet, primært som en af grundpillerne i forsvaret. Vi er sikre på, at der er mere i vente rent udviklingsmæssigt. Nu bliver Allan makker med Asbjørn Madsen, som helt sikkert kan lære nogle ting fra sig. Med Allans underskrift er endnu en vigtig brik på plads, og vi sikrer kontinuitet i truppen, hvilket giver arbejdsro, lyder det fra Henrik Hedegaard.

Allan Toft Hansen er med sine blot 20 år et at de unge talenter med flere U-landskampe på cv’et. Den knap to meter høje og næsten 100 kg tunge spiller er glad for, at kontakten er på plads.

- Det er dejligt at have aftalen på plads. Mors-Thy Håndbold er en klub, hvor jeg føler mig rigtigt godt tilpas, og hvor der god grobund for min videre udvikling. Klubben har vist mig masser af tiltro de sidste år, og det har været med til at give mig tryghed og tro på mig selv, og det er det helt rigtige sted for mig at være på nuværende tidspunkt i min karriere. Mine forventninger er, at jeg skal udvikle mig både angrebs- og forsvarsmæssigt, og det er jeg sikker på, at Søren Hansen kan hjælpe mig med. Jeg synes, at vores hold ser spændende ud - en god blanding af unge og erfarne spillere, og jeg tror på at vi kan højne niveauet i den kommende sæson. Og så ser jeg frem til endnu en sæson på Danmarks bedste hjemmebane, Bette Balkan.

Allan Toft Hansen går for øjeblikket på sit sidste år på Morsø Gymnasium på en såkaldt Team Danmark-linje, så ungdomsuddannelsen tager fire år.