BRØNDERSLEV: AOF Vendsyssels sprogskole får topkarakter. Selv til København er skolens kvalitet rygtedes.

28 glade udlændinge har netop afsluttet deres danskuddannelse, og alle kursister bestod.

- Omkring 300 udlændinge går til dagligt til danskundervisning hos AOF Vendsyssels sprogskole på Kornumgårdsvej i Brønderslev. I løbet af november og december var 28 af dem til afsluttende prøver på danskuddannelse 1, 2, og 3, fortæller skoleleder Peter Bruhns.

- Vi betragter eksamenerne som en succes, og samtlige tilmeldte kursister bestod eksamen med tilfredsstillende resultater.

- Jeg er imponeret over vores kursister. Mange af dem har klaret sig flot og er tilmed kommet hurtigt gennem uddannelsen, samtidig med, at de har passet et arbejde, et praktikforløb eller andre uddannelsesaktiviteter. Vi ønskede dem held og lykke med fremtiden, udtaler skoleleder Peter Bruhns

- Formålet med danskuddannelsen er at klæde voksne udlændinge sprogligt på, så de er klar til arbejde eller uddannelse i Danmark.

Da borgmester Mikael Klitgaard forleden holdt sammenkomst for nye borgere, fik han at vide, at nogle tilflyttere med en udenlandsk ægtefælle, har valgt Brønderslev på grund af sprogskolen.

- Det kan vi da kun være stolte af, siger Mikael Klitgaard.