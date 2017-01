Ny chef for hundredvis af ansatte

- Vi havde omkring 400 besøgende i løbet af dagen, og der blev indgået mange aftaler. Nogle skal også lige have snakket færdig i familien.

Dronninglund Hotel havde opstillet festborde, så gæsterne kan få et indtryk af borddækningen. Og der var smagsprøver fra hotelkøkkenet.

DRONNINGLUND: Uden for Dronninglund Hotel var to store, ni meter lange limousiner rullet frem. Det var Limoeevent.dk fra Djursland, der præsenterede de flotte køretøjer.

