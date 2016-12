THISTED: Stormen angreb mandag aften to altaner ved lejligheder på 2. sal på Refsvej 45 og 61 i Thisted med så stor en kraft, at beboerne tilkaldte hjælp.

Indsatsleder Lars Enevoldsen fra Nordjyllands Beredskab i Thisted fortæller, at to metalplader i bunden af altanerne havde revet sig løs, sådan at altanerne truede med at falde ned.

Indsatsen bestod i at kile nogle trækiler fast mellem bunden og siderne samt lægge nogle sandsække for at stabilisere konstruktionen.

- Desuden har vi bedt beboerne holde øje med, at situationen ikke udvikler dig, lyder det fra Lars Enevoldsen.

Indsatsen var slut efter cirka tre kvarter.