BRØNDERSLEV: Plan- og Miljøchef Asger Nielsen fra Thise har besluttet at stille op for Alternativet til kommunalvalget i Brønderslev Kommune i november.

Asger Nielsen har gennem ca. 30 år været leder i nordjyske kommuner samt det tidligere Nordjyllands Amt - afbrudt af ca. tre års privat ansættelse mellem 2006 og 2009. Han er i dag plan- og miljøchef i Brønderslev kommune.

I 2014 meldte Asger Nielsen sig ind i Alternativet og blev hurtigt valgt til bestyrelsen for Nordjyllands Storkreds, hvor han i dag er næstformand.

Asger Nielsen siger om kandidaturet:

- Jeg håber meget at få mulighed for også politisk at bidrage til Brønderslev Kommunes fortsatte positive udvikling. Netop Alternativets værdier, ønsket om en ny politisk kultur samt vort fokus på "de tre bundlinjer" - den økonomiske, den sociale samt den natur- og miljømæssige - vil være centrale i den henseende. Samtidig vil min lange kommunale og amtskommunale administrative erfaring kunne gøre en forskel i mit forhåbentligt fremtidige politiske arbejde.

Michael Øhrberg, der tegner Brønderslev Kommunes lokalkreds, siger:

- Vi glæder os meget over Asger Nielsens beslutning om at ville stille op for Alternativet i Brønderslev Kommune. Vi kender Asger for samarbejdet i storkredsbestyrelsen og ved, at han vil være en fantastisk repræsentant for Alternativet, hvis han bliver valgt til kommunalbestyrelsen.

Der er endnu ikke etableret en lokalkreds for Brønderslev Kommune, hvorfor den endelige godkendelse af Asger Nielsens kandidatur kræver medlemmernes godkendelse på storkredsens opstillingsmøde 1. april.