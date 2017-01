REBILD: Mindst ét - og gerne flere byrådsmedlemmer i Rebild i den kommende fire års valgperiode.

Det er den erklærede ambition, når Alternativet i Rebild 24. januar holder opstillingsmøde i Himmerlandsstuen på Kulturstationen i Skørping.

Den lokale partiafdeling har allerede så småt taget hul på arbejdet med at udforme et nyt lokalpolitisk valgprogram.

Det skete på et stormøde, hvor i alt 25 interesserede bidrog med ideer til kommende mærkesager i den kommunale valgkamp.

To kandidater har allerede inden opstillingsmødet erklæret, at de er klar til at arbejde for Alternativet i Rebild i den kommende byrådsperiode.

De to er Per Alstrup og Lars Bloch, men partiet satser også stærkt på at kunne mønstre i hvert fald én kvinde på kandidatlisten.

Lykkes det ikke at finde én på opstillingsmødet 24. januar, er partiet indstillet på at holde endnu et opstillingsmøde i løbet af sommeren.

Bag invitationen til opstillingsmødet på Kulturstationen står en lokal partibestyrelse bestående af Tanja Zier Larsen, Susanne Zimmer, Zenia Munk, Per Alstrup, Lars Bloch, Kristian Skovhus Pedersen og Dan Mortensen.