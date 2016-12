KØBENHAVN: Efter et succesfyldt år kan Amalie Dideriksen nu kalde sig årets bedste danske cykelrytter.

Den 20-årige rytter modtog torsdag prisen Årets Cykelrytter 2016 for sin VM-sejr i landevejscykling i oktober.

Det er anden gang, Dideriksen vinder prisen.

I 2013 blev hun kåret som Danmarks bedste cykelrytter, efter at hun vendte hjem som verdensmester i linjeløb for juniorer.

Den regnbuefarvede VM-trøje blev i 2016 taget med hjem fra Qatar, på trods af at Dideriksen under landevejsløbet styrtede med 45 kilometer til målstregen.

Hun blev her hjulpet tilbage i feltet af de to øvrige danske ryttere, Julie Leth og Cecilie Uttrup.

Amalie Dideriksen kan se tilbage på et år, hvor hun ud over VM-titlen også fik en femteplads i kvindernes onium under OL i Rio og gjorde rent bord til DM i banecykling.

Her blev hun firdobbelt danmarksmester.

Prisen som Årets Cykelrytter bliver i år uddelt for 41. gang.

Det er kollegerne samt ledere under Danmarks Cykle Union, der har stemt og valgt den bedste rytter i det forgangne år.

Prisen er den største hæder, der kan tilfalde en cykelrytter i Danmark.

Ud over Amalie Dideriksen var Jakob Fuglsang (OL-sølvvinder landevej), 4000-meter-holdet på bane (VM- og OL-bronze), Annika Langvad (verdensmester MTB XCO og to World Cup-sejre) samt Magnus Cort Nielsen (etapesejre i Vuelta À España og Postnord Danmark Rundt) også nomineret til prisen.

