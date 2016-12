FREDERIKSHAVN: En strålende julebelysning helt i top har sendt julestemningen mod stjernerne både hos de handlende og hos forretningsfolkene i Frederikshavn gennem hele december, men hos Handels og Virksomhedsforeningen FREDERIK har man ikke tænkt sig at være selvtilfredse og gå i dvale frem til foråret.

- Med en forbedret service i byens butikker vil vi skabe Danmarks bedste handelsby i 2017, lyder den klare udmelding fra Erik Sørensen, bestyrelsesformand i FREDERIK, som tæller omkring 200 medlemmer fra byens handelsliv.

- Vi glæder os over at have succes med julebelysningen, men stamkunderne i byens forretninger efterlyser i følge en landsdækkende undersøgelse et bedre serviceniveau, og det vil vi forsøge at skabe. Men det kræver naturligvis, at byens butikker er med på idéen, siger Erik Sørensen.

Frederikshavn som handelsby lå i undersøgelsen højt på flere parametre, men i forhold til for to år siden var vi dykket længere ned på listen, når kunderne skulle give karakter til servicen i byens forretninger.

Flere måder

Han mener, at der er flere måder at få øget serviceniveauet i byens butikker på, men først og fremmest handler det om at få gjort butiksejerne interesserede i at forfølge ambitionen om at skabe Danmarks bedste handelsby.

- På FREDERIK’s generalforsamling til februar vil vi komme med input til, hvordan vi sammen løfter serviceniveauet, men der venter også andre opgaver for foreningens medlemmer i den kommende tid.

- I 2018 har Frederikshavn 200 års købstadsjubilæum, og her vil vores handelsforening deltage aktivt med diverse indslag. Og året efter får de handlende og butikkerne i Gågaden i Danmarksgade en ekstra udfordring, da der i to tempi skal foretages opgravninger.

- I den forbindelse er det meget vigtigt, at FREDERIK kommer med input til byrådet, fordi opgravningen af Gågaden ikke blot giver ulemper men også muligheder for at få skabt et spændende strøg midt i Frederikshavn, påpeger Erik Sørensen.

Øget julehandel

Hos handelschef Dan Kobberup er juleglæden i top.

- I 2014 fik vi kritik over en slidt og gammel julebelysning, så vi satsede i 2015 og har udbygget det hele her i 2016, så vi nu har i hvert fald Nordjyllands flotteste julebelysning, der er med til at skabe en ekstra god stemning hos både forretningsindehavere og de handlende, siger handelschefen.

Og en stemning i top betyder også en øget handel i butikkerne. Vejret i december har også været mere handelsvenligt, og det har også betydet lettere forhold for vores mange aktiviteter her i december.

- I forhold til 2015 tilførte vi to-tre nye ting til årets juleudsmykning, og vi forventer at føje yderligere til næste år, siger Dan Kobberup, som også er glad for, at flere ejendomsejere selv har taget initiativ til og betalt for juleudsmykningen.

- Det er sket i år i flere forretninger, og vi forventer, at endnu flere øger indsatsen næste år, hvilket samlet set vil være med til at hæve kundeoplevelsen.

Også interessen udenbys fra har været stor for byens juleudsmykning, og faktisk har man i december i Frederikshavn oplevet, at familier udefra har booket hotelophold i byen for at opleve byens julelys.

Åbningstider

En smule kritik har der dog også været i al julesuccesen, og den er primært gået på tidlige lukketider.

- Fra FREDERIK har vi anbefalet nogle minimum åbningstider til vores specialbutikker, og de matcher de fleste butikker udenbys, fortæller Dan Kobberup, der udover en vellykket julehandel i byen også ser tilbage på sommerens tiltag med palmer i Gågaden, som en succes, der forventes gentaget i 2017.

- Men først og sidst vil vi slå et slag for at få øget serviceniveauet i byens forretninger i det nye år, så vi kan få skabt Danmarks bedste handelsby, lyder det samstemmende fra FREDERIK’s bestyrelsesformand Erik Sørensen og handelschef Dan Kobberup.