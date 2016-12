HOBRO: For første gang nogensinde giver TV-2 koncert i Hobro. Det sker, når Ambu Open Air løber af stablen 31. august næste år.

Det er holdet bag den traditionsrige Ambufest i Hobro, der nu afslører TV-2 og resten af programmet for næste års open air-koncerter.

- Vi har prøvet at få TV-2 til Hobro gennem flere år, men det har aldrig kunnet lade sig gøre. I år lykkedes det heldigvis, siger Ambufestens formand Jørn Jensen.

Udover TV-2 vil også Jacob Dinesen Band, Gulddreng samt de to tribute-bands Queen Machine og Almost AC/DC være på programmet. Publikum vil også kunne opleve det lokale band StarTurn, som spiller op til dans, når der sent på aftenen er afterparty.