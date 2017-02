FREDERIKSHAVN: Hvis du har haft din gang i gågaden i Frederikshavn bare nogenlunde regelmæssigt, så er du med mellemrum stødt på Andy Ryan. Ved siden af sit faste job var han nemlig i en årrække ansat af Handelstandsforeningen til at bidrage med musikalske indslag, og han trak flittigt smilene frem på forbipasserende, når han lod blide toner få liv på sit yndlingsinstrument, saxofonen. Han kaldte det "Andy Ryans sounds on sax".

Andy Ryan er englænder og født i Cambridge, men har levet store dele af sit liv i Frederikshavn. Andy mødte for år tilbage sin kone, Karina, som voksede op i Ålbæk, og da deres to børn Justin og Amber efterhånden var kommet i skolealderen, var det naturligt, at de skulle hjem og lære deres mors sprog. Og på trods af, at Andy altså selv er vokset op med et helt andet sprog og en anden kultur end den danske, så betragter han sig i dag som fuldt integreret i det danske samfund. Og det kommer slet ikke på tale at rejse tilbage til England:

Nej, for det er her, jeg har mit netværk, mine venner, min hobby og mit arbejde. Og jeg kan virkeligt godt lide Danmark og danskere. Danskere er et høfligt folkefærd, og det passer meget godt med den english gentleman, jeg er. Desuden har de en fantastisk tålmodighed med hinanden. Alle får lov til at fejle. Det er en god måde at behandle hinanden på, og den kan jeg godt lide. Og jeg har besluttet mig for, at jeg vil respektere det land, jeg er kommet til. Og for mig betyder det, at jeg bidrager til samfundet.

Byens potentiale

Mange frederikshavnere er uden tvivl helt klar over byens potentiale. Ikke desto mindre er det altid interessant at høre, hvordan byen og dens indbyggere ses på af folk udefra. Andy Ryan gjorde tidligt op med sig selv, at der var gode grunde til at blive i byen.

- Fordi jeg har haft gode oplevelser med Frederikshavn. Simpelthen. Handelsstandsforeningen gav mig for eksempel flere muligheder for at spille musik rundt omkring. Og det har jeg også fået siden på anden vis. Musikken er mit liv. Jeg har været med i flere bands, og jeg synes i det hele taget, at musikmiljøet i Frederikshavn er rigtigt godt. Der er gode spillesteder, hvor man både kan få lov til at komme og spille eller bare lytte. Og det har givet et godt miljø, hvor musikere for resten er gode til at komme og høre hinanden. Der er gensidig respekt og anerkendelse. Det passer mig så godt. Og så synes jeg, at byen desuden har de skønneste rekreative områder, man kan boltre sig på. Jeg elsker at køre på min mountainbike, og det er der gode muligheder for lige uden for bygrænsen.

Andy Ryan blev i sin tid uddannet som skibsbygger på Ørskov Stålskibsværft, og han var tidligt klar over, hvad der var vigtigt for at kunne klare sig i Danmark.

Sproget er vigtigt

- Sproget. Det er det allervigtigste. Kan man tale dansk til danskere, synes jeg, man bliver meget nemmere accepteret som den person, man er. Og det uanset, hvilket land man kommer fra, eller hvilken religion man har. I dag arbejder jeg på Carstensens Skibsværft i Skagen, og det arbejde er jeg virkelig glad for. Der er et fantastisk miljø, og jeg betragtes ikke som indvandrer eller én, der kommer udefra. Jeg fungerer helt på lige fod med de andre, og jeg er helt overbevist om, at det blandt andet er fordi, jeg taler sproget.

I årenes løb har Sæby Big Band, Busted Blues Band og andre orkestre nydt godt af Andy Ryans saxofon. Det er slet ikke slut. En ny konstellation er på vej. Der bliver holdt audition i nærmeste fremtid. Sinner Street skal bruge en forsanger og en guitarist, og så ser og hører du garanteret mere til Andy Ryan. An englishman in Frederikshavn.