KØBENHAVN: Når Københavns Lufthavn inden for en årrække kan være klar med 17 nye langdistanceruter, vil det sandsynligvis være turister langvejsfra, der fylder flyene til og fra den danske hovedstad.

Det vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Den største vækst er i A til B-flyvninger for fritidsrejsende. Det er et spørgsmål om, at man skal tiltrække passagerer blandt andet fra Asien, hvor vi ved, at væksten bliver høj i fremtiden, siger han.

- Hovedparten af væksten vil blive båret af turister, men lufthavnen bliver selvfølgelig også mere tilgængelig for forretningsrejsende fra nye destinationer, siger han.

Københavns Lufthavn skal udbygges, så der i fremtiden bliver plads og faciliteter til 40 millioner årlige passagerer. I 2015 rejste over 26 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn.

I dag er der 36 langdistanceruter, men med udvidelsen bliver der plads til yderligere 17. Interessen fra selskaberne skal nok være der, vurderer luftfartsanalytikeren.

- Nye flytyper gør det muligt at betjene langdistanceruter, som vi ikke tidligere har set, så der er masser af muligheder, siger Jacob Pedersen.

- SAS og Norwegian er de største aktører i lufthavnen i forhold til at ekspandere. Men det står lige så klart, at der er mulighed for at tiltrække nogle af de mellemøstlige selskaber, der også allerede flyver i dag, eller asiatiske, amerikanske og canadiske, tilføjer han.

Lufthavnens vækstplaner vil koste 20 milliarder kroner. Planerne kræver dog politisk velvilje.

Ifølge Jyllands-Posten indebærer den planlagte udvidelse, at der nedlægges en tværbane, som bruges i særlige situationer, hvor vindretningen er anderledes end normalt. Det vil kræve en folketingsbeslutning.

I det hele taget vil det kræve opbakning fra alle sider, hvis lufthavnens vækstplaner skal føres ud i livet, siger Jacob Pedersen.

- Lufthavnen er dygtig til ruteudvikling og til at sikre sig, at der kommer nye ruter, og til at gøre sig lækker og interessant for flyselskaberne. Men treenigheden mellem lufthavnen, erhvervsliv og politikere skal træde i kraft.

- Der er ingen, der kan løfte den opgave alene. Det er op til politikerne, erhvervslivet i og omkring København og lufthavnen. De tre aktører skal spille sammen, siger aktieanalysechefen.

