HJØRRING: En 28-årig kvinde fra Vendsyssel blev ved en domsmandsret i Hjørring torsdag idømt en anbringelsesdom for drabet på sin egen 9-årige datter sidste sommer.

Ifølge retslægerådet er der ingen tvivl om, at kvinden var sindssyg på gerningstidspunktet, og hun forklarede selv, at en stemme havde sagt til hende, at hun skulle slå den skygge ihjel, som havde lagt sig over den lille pige i hendes seng onsdag aften 15. juni 2015.

Ved starten af retssagen erklærede kvinden sig uskyldig i drabet, men under sagen erkendte hun, at det var hende, der førte kniven.

Dermed var der ingen grund til at beskæftige sig yderligere med skyldsspørgsmålet, konstaterede anklager Peter Rask.

- Som vi kunne høre i alarmopkaldet, tilstår hun allerede dér at hun har dræbt sin datter. Men tiltalte er sindssyg, og var sindssyg, da overtrædelsen blev begået. Derfor skal hun ikke straffes, og vi kunne sætte punktum nu, så tiltalte kunne gå sin vej som et frit menneske, påpegede anklageren.

- Men der er talte en en meget alvorlig forbrydelse, og vi har retslægerådets ord for, at der afhængigt af hendes tilstand er en risiko for fremtidig kriminalitet, fortsatte han og fulgte retslægerådets anbefaling og krævede kvinden idømt en anbringelsesdom uden tidsbegrænsning.

- Normalt vil et drab blive straffet med fængsel i 12 år. Hvis hun kun får en dom til behandling vil det være ude af proportioner med det hun har begået. Der ligger også et hensyn til de efterladte i sagen, sagde Peter Rask.

Ønskede behandlingsdom

Forsvarer Claus Bo Jakobsen argumenterede for en behandlingsdom.

- En behandlingsdom starter på et psykiatrisk sygehus, men hun kan udskrives, når lægerne mener det er forsvarligt. Ved en anbringelsesdom er det retten, der bestemmer, hvornår man kan komme ud, forklarede han.

- Hun ved godt selv, når hun har behov for hjælp, og hun søger hjælp, når hun kan mærke hun måske kan komme ud af kontrol. Hun ville gerne være blevet på psykiatrisk afdeling, men de vurderede, at hun kunne sendes hjem, sagde Claus Bo Jakobsen.

Han pegede desuden på, at kvinden har været i behandling siden drabet, og på nuværende tidspunkt har erkendt, at de skygger hun ser, ikke er farlige.

- Desuden er hun straffet nok i sig selv i kraft af den handling hun har begået.

Domsmandsretten fulgte anklagerens ønske og idømte den 28-årige anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Desuden skal hun betale sagens omkostninger og en erstatning på 136.000 kr. til datterens far.

Den dømte udbad sig betænkningstid til at overveje, om hun vil anke dommen.