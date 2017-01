SÆBY: 25-årige Anchali Mathyalakan fra Sæby skal på praktikophold i England som led i uddannelsen til sygeplejerske.

Med i bagagen er en særlig julegave - et legat på 10.000 kr. fra Nordea-fonden.

I februar siger 25-årige Anchali Mathyalakan på gensyn til sit liv som studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens og rejser i praktik.

Frem til sommerferien skal hun nemlig være praktikant på University of Brighton som led i sin uddannelse. Og hun glæder sig meget til de faglige muligheder, der venter.

Forskelle og ligheder

- Først og fremmest er jeg nysgerrig efter at lære, hvilke forskelle og ligheder der er i det danske og engelske sundhedsvæsen. Selvom begge lande ligger i Europa, kan der sagtens være forskellige tilgange og normer. Jeg glæder mig til at se sygeplejen i et andet perspektiv, og jeg tror, at det kan være med til at udvikle mig personligt og fagligt, siger Anchali Mathyalakan.

Men det er ikke kun de faglige muligheder, der lokker. Også udsigten til personlige oplevelser har fået Anchali til at søge til udlandet.

- Jeg tror, det bliver en stor udfordring, og jeg glæder mig til at se, hvor meget jeg kommer til at udvikle mig. Jeg er især spændt på de sproglige udfordringer, og jeg forventer også at bruge noget af min fritid på at styrke mit engelske sprog. Og så vil jeg gerne ud og opleve noget. Derfor har jeg planer om at tage nogle weekendture til London, hvor min kæreste bor, fortæller hun.

10.000 kr. i bagagen

Ud over pas, tøj og studiebøger har Anchali også et legat på 10.000 kr. fra Nordea-fonden med i bagagen.

Legatet skal bruges på at dække nogle af de mange udgifter, der er forbundet med dyrt studieophold i udlandet.

Legatet skal hovedsageligt bruges til at dække udgifter til bolig, mad og transport. Men også til, at jeg kan rejse lidt rundt i landet, slutter Anchali Mathyalakan.

Hun kommer hjem fra sit praktikophold i England i maj og fortsætter derefter på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens, som hun forventer at færdiggøre i januar 2018.