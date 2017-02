BRØNDERSLEV: Anders Agger er nu aktuel i Brønderslev tirsdag på Nordjyllands Idrætshøjskole.

"Højskoleforeningen Vendsyssel" og "Støttekredsen for NIH" har arbejdet benhårdt på at få denne oplevelse til Vendsyssel.

En af Danmarks dygtigste journalister, som gennem årene har lavet fremragende portrætter af forskellige danskere med forskellige baggrunde.

Anders Agger er tv-journalist hos DR Dokumentar. Alting har sin tid, når Anders Agger holder en af sine populære foredragsaftner. Publikum skiftevis griner, er musestille og bliver meget rørte, når Anders Agger med stor indlevelse, humor og selvironi fortæller om sine unikke oplevelser ved at lave tv-reportager.

Anders Agger vandt i 2015 kategorien DR’s bedste dokumentar gennem de sidste 90 år for dokumentarserien "Sømanden og juristen - historier fra et hospice. Derudover fik Anders Agger også i 2015 prisen som "Årets værtskollega" fordi "han får den personlige, nærværende historie gravet frem og fortalt så fint, medlevende og uden snageri - uanset om det er en flygtning i en umulig situation i Hanstholm, bunden af Lolland eller topledelsen i Vestas". "Det må gerne gøre lidt ondt"

Tv-dokumentaristen Anders Agger fra DR har i flere år bevæget sig ind og ud af miljøer, hvor der ofte er noget på spil: Fra 11-årige kostskolebørn på Herlufsholm, over døende på et hospice i Vestjylland, via heavy metal kliken i den nordvestjyske by, Agger, og til den kommende konge på Amalienborg. Det er der efterhånden kommet flere prisbelønnede dokumentarprogrammer ud af.