- Den tilskadekomne mand fra arbejdsulykken blev kl. 22.45 gravet helt fri af jord og lermasserne på stedet og erklæret for død. Den 55-årige mand er bragt til Sygehus Vendsyssel i Hjørring, og de pårørende er underrettet, skriver vagtchefen i pressemeddelelsen.

VRÅ: En 55-årig mand, der onsdag eftermiddag blev levende begravet af jord og lermasser i en udgravning til et biogasanlæg på Ålstrupvej ved Vrå er nu fundet og gravet fri af jorden, og han er erklæret død.

