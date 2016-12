AARS: Da Erling Hald døde på plejecenter Østermarken på Ø. Boulevard i Aars, efterlod plejehjemsbeboeren en stor pose penge, som centret fik at gøre godt med.

I hans testamente stod der, at plejehjemmet skulle arve en kvart million kroner - og nogle af de penge har nu været med til at sikre, at plejecentrets knap 30 år gamle bus er skiftet ud med en helt ny model.

Takket være nogle af de penge Erling Hald efterlod samt velvillighed fra plejecentrets mange sponsorer, beboere, pårørende, vennekreds, de frivillige, medarbejdere og busforeningen, kunne Plejecenter Østermarken i går indvi den ny Citroën-bus med plads til otte beboere og en chauffør.

Alt i alt har det kostet omkring 400.000 kr. at anskaffe bussen, som sikrer, at centrets beboere kan komme ud og kigge sig lidt omkring.

Der er reklamer på

Plejecentret har haft firmaet Eskelund Marketing i Struer, som er specialiseret i at få busser på plejehjem finansieret ved hjælp af reklamer, med på opgaven. Firmaet har solgt reklameområder på bussen til virksomheder i lokalområdet på en fem-årig periode.

Æren af at klippen det røde bånd, der var spændt ud bagerst i bussen, var lagt i hænderne på Kirsten Rasmussen - formand for busforeningen, der står for driften af bussen.

Hun har kæmpet en hård kamp for at få skiftet den gamle, utidssvarende bus ud.

- Men det har været det hele værd, fastslog hun med et stort smil, efter hun havde klippet båndet og satte sig bag rattet. Duften af ny bil gik direkte i hendes næsebor.

- Nu skal vi rigtig ud at køre...

Og det var da også en tydelig glad leder af plejecentret, Hanne Sæderup, som takkede de mange gode kræfter, der har arbejdet med sagen siden efteråret 2014.

- Helt ærligt, på et tidspunkt så det skidt ud med at skaffe penge, mens pludselig rullede det hele heldigvis, sagde Hanne Sæderup til beboerne, som sad bænket rundt i lokalet og lagde an til pølser og øl. Udenfor holdt "Pølsedrengene" nemlig klar med en pølsevogn - og klar til at servere for alle på festdagen.