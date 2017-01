NØRRESUNDBY: Vendsyssel Håndbold led det fjerde nederlag på stribe i 1. division, da holdet søndag tabte med 22-20 på udebane mod EH Aalborg.

Holdet havde ellers bragt sig foran med tre mål i første halvleg, men hjemmeholdet kom tilbage, og i de døende sekunder fik de udlignet til pausestillingen 10-10.

- Vi fik slet ikke nok ud af, at vi var det klart bedste mandskab på banen i første halvleg. Der synes jeg, at vi spillede meget godt, men vi kunne ikke være tilfredse med, at det kun stod 10-10 på det tidspunkt, siger Vendsyssel-træner Morten Arvidsson, der heller ikke var tilfreds med kampens dommere.

- Der er nogle fejlskøn, der bliver meget afgørende.

Hentyder du også til dommerne der?

- Ja, det gør jeg. Håndbold er et svært spil at spille, og det er også svært at dømme. Og det så vi nogle eksempler på i denne kamp, siger han.

Vendsyssel Håndbold er efter nederlaget placeret som nummer 11, og holdet ligger dermed stadig på de pladser, hvor man skal spille om at forblive i rækken.

- Jeg kan godt se, at vi har flyttet os, siden vi mødte Aalborg første gang. Og jeg vil også sige, at vi havde vundet i de to første kampe i det nye år, hvis vi havde spillet, som vi gjorde i dag. men samtidig er det jo også ret tydeligt, at der stadig er noget at arbejde med, siger Morten Arvidsson.