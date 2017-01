ASAA: Onsdag slår Asaa Friplejehjem dørene op for de første beboere og pårørende, som skal have sit kommende hjem på Vodbindervej i Asaa.

Åbningen af friplejehjemmet er resultatet af en lang proces, som hele vejen er fulgt af lokalbefolkningen i Asaa med stor interesse.

Der har været en meget stor opbakning til projektet fra lokalbefolkningen, og når man på plejehjemmet ser tilbage i det endnu tynde fotoalbum, viser fremmødet ved rejsegildet den store interesse som har været under hele byggeriet.

Nu passeres så målstregen, og Malene Jensen, som er konstitueret forstander på Asaa Friplejehjem, fortæller, at de mange nye medarbejdere i hele januar har forberedt indflytningsdagen for de første ni beboere.

- Der er udpeget kontaktpersoner, som har været på besøg hos de kommende beboere.

- Vi har gennemgået de forventninger og praktiske forhold, som der altid vil være når man skal flytte til et nyt sted.

- Det er forventningsfulde beboere vi har mødt og ikke mindst pårørende, fortæller Malene Jensen.

- Vi har forsøgt at skabe rammerne på plejehjemmet, så at vores beboere ikke føler at det er en stor og kold institution, hvor man ikke længere har indflydelse på eget liv.

- Vi vil gerne, at det der møder dem er hjemlighed og omsorg. Den enkelte beboer skal føle at det er deres hjem, at de stadigvæk kan gøre sig nyttige lige meget hvilken indsats de leverer.

- Vi vil gerne se det hele menneske og tage hensyn til den livshistorie den enkelte har med sig - vi ønsker at den enkelte beboer fortsat ser "små glimt af livet".

Januar bød også på overraskelser fra Broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn, som donerede 20.000 kr. til et el-klaver. Vi var meget stolte over dette, og er nu sikre på at musikken vil give os stjernestunder sammen med vores beboere.

Cirka en tredjedel af huset er beboet fra dag et

Asaa Friplejehjem har i alt 30 lejligheder, og iflg. Danske Diakonhjem er det meget normalt, at en tredjedel af pladserne er optaget på åbningsdagen. Det er også erfaringen, at der hurtigt følger flere efter, som ønsker friplejehjemmet som deres bosted, når de skal vælge hvilket plejehjem de skal benytte, når visitationen i deres hjemkommune er gennemført. - Vi håber at byen vil vise sig med flag og medleven denne første dag, - og være med til at markere at det er en særlig og historisk dag for byen. Senere vil vi lade høre fra os igen, understreger Malene Jensen. Der vil blive bud efter frivillige kræfter, og generelt ønsker vi at byens borgere vil gøre brug af friplejehjemmet som samlingssted i mange forskellige sammenhænge.

- Det byggeri, vi har fået, er vi stolte af, - og noget vi har lagt vægt på i byggeriet, er en stor samlingslokale. Her vil vi også indbyde de borgere som naturligt falder inden for det vi kalder gruppen af ældre, fortæller Malene Jensen.

- Og sammen med husets beboere tror vi der i fremtiden vil blive rigtig mange og uforglemmelige oplevelser vi kan nyde sammen i disse lokaler, slutter Malene Jensen, og lover afslutningsvis også, at vi på et tidspunkt vil afholde et åbent hus arrangement, så alle interesserede kan komme indenfor og se de nye og beboede lokaler.