THISTED: Udlændingestyrelsen forlænger aftalen med Thisted Kommune om at være operatør på asylområdet.

Kommunen har siden 2009 drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen, og skal fortsat tre centre i henholdsvis Hanstholm, Vesløs og Vestervig med mulighed for en yderligere udvidelse.

Borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V) er glad for at Udlændingestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejdet med Thisted Kommune.

- Vores medarbejdere kan bidrage med de kompetencer, de har opbygget igennem flere år. På samme måde er det glædeligt at kommunen han bevare de omkring 110 arbejdspladser, siger borgmesteren.

Kommunalbestyrelsen sagde med stort flertal ja til at fortsætte som operatør på asylområdet fra 1. januar 2017, efter at Udlændingestyrelsen havde haft opgaven i udbud.