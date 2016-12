Stormen Urd får torskeprisen til at eksplodere

Ejeren anmeldte det imidlertid til politiet, og torsdag aften blev den 23-årige asylansøger anholdt og sigtet for husfredskrænkelse.

HIRTSHALS: En 23-årig mand fra Syrien har de seneste dage boet på en båd på Hirtshals Havn. Han flyttede for tre dage siden ind på den ulåste båd og mente at det kunne fungere som midlertidigt hjem.

