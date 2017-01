ØSTER BRØNDERSLEV: Så er der atter lys over Øster Brønderslev. Byens gadelamper gik i sort nytårsaften.

Ifølge ingeniør Jørn K. Kristensen fra Brønderslev Kommune, der administrerer kommunens gadebelysning, kan en nytårsraket have kortsluttet to luftledninger. Men nu er der igen lys.

- Fejlen skyldes, at to sæt sikringer røg i to tændskabe, ligesom et styringsrelæ var brændt sammen. Det er SE, der skønner, at en nytårsraket kan have forårsaget miseren.