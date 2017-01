Silvatec kæmper for livet

BRØNDERSLEV: En familie opdagede fredag morgen, at der havde været indbrud i deres bil. Den bagerste siderude var blevet knust og en sort og hvid Recaro autostol var blevet stjålet. Bilen holdt fra torsdag klokken 17 til fredag morgen klokken 7 parkeret på Sønder Omfartsvej i Brønderslev.

