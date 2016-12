NØRAGER/NEW YORK: Efter 30 år som selvstændige bagermestre i Nørager har Peter og Helle Rask for første gang i deres liv været i USA, helt præcist på familiebesøg hos datteren Line og svigersønnen Michael på Manhattan.

Under det 10 dage lange ferieophold blev der også tid til at besøge og studere de lokale bagerbutikker nærmere, heriblandt danske Claus Meyers nyåbnede bageri som en del af hans nordiske madmarked indrettet i Grand Central Terminal på Manhattan.

Det er med 44 perroner med i alt 67 spor verdens største jernbanestation.

Dybt imponeret begge to

- Indretningen af hans bageri var bare imponerende vildt flot lavet, og det samme gjaldt hans restaurant Agern. Vi sprang dog af økonomiske grunde den syv retter store menu i restauranten over og nøjedes med at prøvespise nogle af tingene i bageriet, som også var af en rigtig høj kvalitet, påpeger Peter Rask.

- Ja de mange ting i bageriet var både dansk og internationalt inspireret. Selv om priserne generelt var høje synes jeg ikke at de skilte sig væsentlig ud fra priserne i bagerier andre andre steder i New York, hvor prisniveauet generelt er højt for mange butiksvarer, tilføjer Helle Rask.

Masser af faglige smagsprøver

Under parrets ophold i New York blev det til besøg i adskillige amerikanske bagerbutikker rundt i byen.

- Den helt store generelle forskel i forhold til de danske bagerbutikker er at de er meget store. Vi prøvesmagte selvfølgeligt masser af forskelligt dejligt amerikansk bagværk, fortæller Peter Rask.

Sammen med datteren Line var Helle Rask også en tur i Hoboken i New York for at se bageriet Carlo’s Bakery, som er ramme for tv-programmet Cake Boss.

- Jeg ser nemlig serien i fjernsynet sammen med vores søn her hjemme i Danmark, og det var rigtig sjovt at se og opleve den italienske bagerchef Buddy Valastro og hans typiske sydlandske store armbevægelser under vores spændende besøg, erklærer Helle Rask og tilføjer:

- Men hold da op hvor tingene er store og foregår hurtigt i New York med de mange mennesker i byen. Personligt synes jeg det er dejligt igen at være hjemme i mere rolige omgivelser her i Nørager. Forleden havde jeg et ærinde i Ravnkilde, og undervejs måtte jeg stoppe bilen fordi nogle kreaturer var brudt ud af deres indhegning. Da følte jeg virkeligt at jeg bor på landet her efter vores spændende ferietur til New York.