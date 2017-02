HJØRRING: Onsdag 8. februar kl. 19.30 viser Lønstrup Café Bio dokumentarfilmen "Dancer". Dokumentaren om den ukrainske balletdanser Sergei Polunin, starter ikke med klassisk musik, som man måske kunne forvente. Black Sabbaths Iron Man brager overraskende ud og sender et øjeblikkeligt signal om, at Polunin ikke er nogen traditionel danser.

Under tilnavnet "The Bad Boy of Ballet" blev han verdenskendt som supertalentet, der festede i fuld offentlighed og tog stoffer under sit ophold i London fra 2009 til 2012.

"Dancer" er et portræt af Sergei Polunins imponerende opstigning til danseverdenens allerøverste tinder, men også om hans tvivl, afmagt og besættelse af balletten.

Polunin blev født i 1989 i den syd-ukrainske by Kherson. Som barn dyrkede han gymnastik, men hurtigt viser det sig, at den unge Sergei har talent for balletten. Først sender hans forældre ham på den nationale danseskole i Kiev, og efterfølgende rejser Sergei til London. I en alder af tretten år bliver han optaget på den prestigefyldte British Royal Ballet School.

I interviews med Polunin, hans familie og venner fortælles det, hvilke ofrer familien må gøre. Sergeis far rejser til Portugal og bedstemoren til Grækenland for at arbejde og tjene penge til hans uddannelse.

Sergeis talent fornægter sig ikke. I London går han en kometkarriere i møde, og i 2009 bliver han den yngste førstedanser for Royal Ballet nogensinde.

Undervejs fortæller en kollega, at Polunin er unik, fordi han aldrig danser den præcis samme koreografi, men ubesværet varierer sin dans.

I London får Polunin også sit liden flatterende ry som bad boy. I et radioprogram fortæller han åbent, at han flere gange har været påvirket af kokain på scenen, mens han dansede, og han frekventerer hyppigt nattelivet i London.

Festerne og stofferne er et udtryk for Polunins voksende utilfredshed med livet som topdanser. Han føler sig begrænset af balletten, og de mange forestillinger udmatter ham fysisk og mentalt. I 2012 trækker han sig overraskende ikke bare fra Royal Ballet, men fra ballet i det hele taget.

Filmen vises ligeledes 15. februar kl. 19.30.