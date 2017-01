SKØRPING: Banedanmark har nu opsagt kontrakten med den serviceleverandør, der skulle tage sig af de svigtende elevatorer på Skørping og Svenstrup stationer.

Det oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA) fredag i et skriftligt svar på endnu et kritisk spørgsmål i sagen fra folketingsmedlem Rasmus Prehn (S).

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at ministeren ligesom jeg synes, at det her har været for meget i alt for lang tid, og at det skal have konsekvenser for servicefirmaet. Det burde være sket for længe siden, men det er da godt, at der er sket noget nu, siger Rasmus Prehn.

- Ikke helt rigtigt

Rasmus Prehn har denne gang spurgt, om ministeren omgående vil skride til handling for at løse problemet med elevatorerne på Skørping og Svenstrup stationer, hvor der ifølge Rasmus Prehn igen var problemer 2. juledag.

Det korte svar fra ministeren er "ja", hvorefter han uddyber:

"Jeg har indskærpet over for Banedanmark, at situationen på Svenstrup Station skal bringes i orden hurtigst muligt, og at man skal være åben over for alle løsningsmuligheder. Banedanmark har oplyst, at elevatorerne på Skørping Station har været i drift siden jul uden driftsproblemer."

Ifølge Karl Peder Bevensee fra Skørping Borgerforening er det nu ikke helt rigtigt, som ministeren skriver, at der ikke har været driftsproblemer siden jul på Skørping Station:

- Jeg oplevede personligt, at der var problemer 27. december, da vi skulle have en barnevogn med elevatoren. Min kone ringede faktisk over til Banedanmark, men senere kom elevatorerne da til at fungere igen, fortæller han.

Pige fanget i elevator i timevis

Problemerne med elevatorerne på Skørping Station har varet i månedsvis.

I maj 2016 kom det frem, at en 12-årig pige var blevet fanget i en af elevatorerne. Hun var lukket inde i elevatoren i over fire timer, før to lokale mænd fik reddet hende ud. Hverken Banedanmark eller den entreprenør, der står for drift og service, kom til undsætning.

I begyndelsen af november var samtlige fem elevatorer sat ud af drift på ubestemt tid, men lige før jul, 22. december, lykkedes det at få alle fem til at fungere.

I hvert fald så nogenlunde.