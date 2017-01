BRØNDERSLEV: Der er noget af et spring fra et kosteskab på Søndergades Skole i Brønderslev til et teaterhus på 1000 kvadratmeter. Det er udviklingen for Brønderslev Amatør Scene (BAS), der lørdag fejrer 30 år med BAS.

Der lægges ud allerede om formiddagen, hvor der klokken 11 er medlemsfilm. BASserne skal se "Iqbal & Superchippen".

- Alle BASser med eller uden familie er inviteret til at mødes i BASaren. Der er gratis popcorn og sodavand til alle i anledning af fødselsdagen.

Lørdag aften er der så medlemsfest i 80’er stil.

- Vi begyndte i et klasselokale på Søndergades Skole, men foreningens første egne lokaler var helt bogstaveligt et kosteskab, fortæller Martin Østergaard Pedersen. Der er sket meget siden da.

- Det er bare frem med neonfarverne, knævarmerne, den lyserøde pringletrøje, som du kunne passe engang, samt det smalle sorte eller lyseblå læderslips, lyder opfordringen fra Martin Østergaard Pedersen.

BASsene må denne aften medbringe sin bedre halvdel, og maden er helt gratis.