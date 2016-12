MARIAGER: 2017 tegner på forhånd til at blive et rigtig godt år for kajakroerne i Mariager.

Mariager Kajakklub har siden 2004 holdt til i nogle gamle skibscontainere på havnen i fjordbyen, men de rustikke klublokaler skiftes nu snart ud med et nyopført klubhus lige ud til Mariager Fjords havnefront.

Arkitektens vision og velvalgte streg har sat rammerne for et klubhus og en kajakhal, der på harmonisk vis falder ind i omgivelserne.

Medlemmerne har i det nye klubhus fået mulighed for at have en kajak liggende i hallen med nem adgang til fjorden.

I det nye klubhus kan de også klæde om i tørvejr og snuppe et brusebad efter roturen, og i husets fællesrum bliver der plads til undervisning og faglige og hyggelige sociale klubarrangementer.

Medlemstallet i Mariager Kajakklub har allerede været støt stigende, siden det første spadestik til byggeriet blev taget i marts 2016, og den udvikling forventer klubben vil fortsætte med det nye klubhus som base.

Torsdag 5. januar inviterer kajakklubben til foreløbig indvielse af de nye klubfaciliteter, og i løbet af maj vil klubhuset blive nærmere præsenteret ved et åbent hus-arrangement.

- Bestyrelsen sætter stor pris på alle, som på hver deres måde har støttet op om byggeriet. Såvel sponsorerne som de mange, der i forløbet har budt ind med frivillig arbejdskraft, fremhæver kasserer i Mariager Kajakklub, Torben Holmgren.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i indvielseshøjtideligheden 5. januar.