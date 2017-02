VESTHIMMERLAND: Er du træt af at vente meget længe, når du reserverer en bog på biblioteket?

I så fald lysner det nu for de læselystne i Vesthimmerland.

Kommunens biblioteksvæsen er nemlig gået til kamp mod alenlange bestillingslister, som ofte foreligger på de nyeste krimier, populæreste romaner, højaktuelle kogebøger og massevis af andre litterære godter.

Håbet er at bringe ventetiden på disse bøger markant ned.

Derfor indkøber bibliotekerne frem over endnu flere af de mest efterspurgte bøger for at imødekomme den store efterspørgsel.

Samtidig håber bibliotekerne også på borgernes hjælp i kampen mod de lange ventelister.

Derfor vedlægger bibliotekarerne fremover et bogmærke i de særligt efterspurgte bøger, hvor låneren opfordres til, at bogen bliver afleveret, så snart læsningen er afsluttet.

- Tanken er, at alle hjælper alle, så ingen skal vente for længe, pointerer Katrine Mathiesen, Vesthimmerlands Biblioteker, i en pressemeddelelse.

Vesthimmerlands Biblioteker har også fordoblet antallet af lån på netmediet eReolen, så det fremover bliver muligt at låne op til 10 netlydbøger og 10 e-bøger.

Forhåbentlig kan det også være medvirkende til, at lånerne i fremtiden ikke behøver at være helt så tålmodige, når der udkommer et nyt værk i deres yndlingsbogserier.