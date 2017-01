BEDSTED: Der var lagt op til et topbrag af de store, da Bedsteds damer i 1. divisionen havde besøg af andenpladsen fra DHV Odense. Kampen skulle afgøres i fem sæt, og efter at have misset mulighederne for sejr måtte thyboerne nøjes med et enkelt point.

Bedsted-damerne har spillet en rigtig fin sæson indtil videre, men thyboerne har ikke formået at gøre det let for sig selv.

Holdet har nemlig haft store problemer med at komme godt i gang i turneringskampene men ligeledes i de enkelte sæt.

- Det har været vores helt store akilleshæl, at vi har været dårligt startende. Vi snakker jo om, at det er et rigtig godt hold, men vi er der alligevel ikke helt fra starten af kampen, siger Flemming West.

Den sløve start betød søndag eftermiddag, at Bedsted i alle kampens første fire sæt var bagud, og DHV Odense kom først til de 10 point.

I de to første sæt lykkedes det Bedsted at komme tilbage og vinde, så thyboerne stod med en særdeles favorabel position ved indgangen til tredje sæt. I tredje sæt var fynboerne for langt foran, men i fjerde sæt havde Bedsted deres store mulighed for at vinde kampen og sikre det fulde udbytte. Ved stillingen 22-22 kunne Bedsted have taget føringen og et afgørende skridt mod sejren, men i stedet fik DHV Odense udlignet til 2-2 i sæt og sikrede sejren i femte sæt.