NORDJYLLAND: Selvom Nordjyllands Beredskab rykkede noget mere ud til brande i nat end en normal lørdag nat, så var det et meget roligt nytår for brandfolkene, lyder det fra indsatsledere over hele landsdelen.

Omkring 30 gange måtte brandvæsenet rykke ud til brande i Nordjylland fra lørdag aften til tidligt søndag morgen, og i langt de fleste tilfælde var der tale om mindre brande i containere eller affald.

Det er på højde med sidste år, som også var et roligt år, men modsat status andre steder i landet, hvor man har oplevet en stigning i antallet af brande.

Flest containerbrande

Sidste år rykkede beredskabet i Aalborg ud til ni brande, og i år rykkede brandfolkene ud til 10 brande omkring årsskiftet.

- Vi har ikke været presset i Aalborg. Det var primært småbrande i f.eks. containere, som det ofte plejer at være nytårsaften, siger indsatsleder Bent Pedersen, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

I Hjørring og Frederikshavn var billedet det samme - her var det også primært mindre containerbrande, der blev rykket ud til. Indsatslederne Jesper Ludvigsen, Hjørring, og Bo Isaksen, Frederikshavn, kalder da også nytårsaften- og nat for en rolig affære.

Ingen brande

Og i Mariagerfjord og Rebild kommuner var der overraskede nok ikke en eneste brand i forbindelse med årsskiftet.

- Vi har slet ikke været ude. Der har simpelthen ikke været en eneste brand i hverken Rebild eller Mariagerfjord, og det er da noget usædvanligt, siger indsatsleder Claus Haparanda, der selvsagt havde en meget roligt nytårsaften.