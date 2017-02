SERRITSLEV: Torsdag 2. marts holder Serritslev Menighedsråd sogneaften i konfirmandstuen, for alle, der har lyst til at høre mere om hvad pengene fra Folkekirkens Nødhjælps indsamling 12. marts går til.

Sognepræst og indsamlingsleder i Brønderslev Provsti, Gitte Lykke Andersen, vil fortæller om sin tur til Malawi. Titlen for aftenen er Malawi - "Vi tror på et liv før døden".

Det var en spændende tur, hvor hun blandt andet boede i en lokal landsby, sov i lerhytte side om side med hønsene og oplevede nogle af de projekter, der konkret bliver samlet ind til.

- Gennem Gitte Lykke Andersens s beretninger og billeder vil vi møde kvinder, der støttes via sundhedscenter, oplysning om rettigheder og låne-spar projekter med henblik på at skabe muligheder for hele familier samt høre om arbejdet med have- og vandingssystemer og skole-undervisningsoplysning, fortæller Dorte Jensen fra Serritslev Kirke.

- Serritslev Menighedsråd håber, at mange har lyst til at komme og høre Gitte Lykke Andersens beretning. Vi, der har talt med hende efter hendes tur, har fået levende historier, der har gjort stort indtryk.