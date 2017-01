MIDDELFART: En færdselsforseelse førte nytårsaften til en sag om trusler, da en 55-årig mand kort efter klokken 18 blev stoppet i sin bil på Odensevej i Middelfart.

Det oplyser Fyns Politi.

Forinden havde en politibetjent i civil bemærket, at bilisten påkørte et helleanlæg med færdselstavler for blot at køre videre uden at stoppe.

Bilisten blev derfor bragt til standsning. Betjenten viste sit politiskilt og bad om at se førerens kørekort.

Men i stedet for at finde sit førerbevis frem, kvitterede manden med at trække en form for revolver fra bilens handskerum. Den 55-årige rettede den mod betjenten og forsøgte at få ham til at lægge sig på jorden.

Politibetjenten valgte dog at flygte. Kort efter blev bilisten anholdt på sin bopæl, og aggregatet fra handskerummet viste sig at være en gasrevolver.

Søndag er den 55-årige blev varetægtsfængslet i 14 dage efter et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg.

- Han er sigtet for trusler mod tjenestemand i funktion, siger vagtchef Thomas Bentsen fra Fyns Politi.

Det er uvist, hvorfor bilisten truede betjenten. Han var ifølge Fyns Politi ikke spirituspåvirket ved episoden.

/ritzau/