BRØNDERSLEV: BI-Bordtennis’ Anna Ansø er for første gang udtaget til truppen, når det danske pigelandshold samles her mellem jul og nytår.

Den 12-årige bordtennisspiller har i sæsonen imponeret i pigedivisionen og med en andenplads ved Jysk Top 8. Resultaterne har været nok til at landstræneren ønsker at se nærmere på den talentfulde spiller, der er i gang med sin anden sæson på BI’s pigedivisionshold.

- Jeg er glad på Annas vegne, men jeg er på ingen måde overrasket. Anna Ansø er i gang med en sæson, der med garanti bringer hende mange store resultater. Det har bare været et spørgsmål om tid før Anna ville komme i landstrænerens søgelys, siger Thomas Krog, formand for BI-Bordtennis og tilføjer:

- En stor del af æren skal også tilfalde Hjallerup Bordtennis, hvor Anna startede. Dermed er den lille klub arnestedet for hele to af pigerne i landsholdstruppen, da også Xenia Rindom, der i dag stiller op for B75, startede som bortennisspiller i Hjallerup.

- Det er helt enestående, at en klub af den størrelse er arnestedet for to af Danmarks absolut mest talentfulde pigespillere, slutter Thomas Krog.