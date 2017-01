BRØNDERSLEV: BI-Håndbold har gjort et scoop af de helt store. Klubben har nemlig sikret sig 45 siddepladser til et enestående topbrag i international håndbold, når Flensburg-Handewitt på hjemmebane i Champions League møder ingen ringere end Paris St. Germain.

- Ikke nok med, at håndboldfans fra Brønderslev får lejlighed til at opleve nogle af verdens bedste håndboldspillere, de to hold stiller nemlig også med en perlerække af danske stjerner - Paris naturligvis med Mikkel Hansen som netop igen er kåret som verdens bedste.

- Kampen spilles lørdag 18. februar kl. 17.30 i Flens Arena, og vi kører fra Brønderslev Hallerne kl. 10.15. Efter kampen bliver der mulighed for at handle og spise ved en af grænsebutikkerne, formentlig Fleggaard, og vi venter at være hjemme i Brønderslev igen ved 2-tiden søndag morgen, fortæller Klaus R. Klæstrup fra BI-Håndbold.

Turen gennemføres med en af BI-Håndbolds mange sponsorer, Jørns Busrejser, der står for den praktiske planlægning.

- Vi har valgt at købe siddepladser, fordi vi på den måde får bedst mulighed for at opleve den helt særlige stemning i Flens Arena - ikke mindst når hjemmepublikum hylder Flensburg-Handewitts bedste spiller, fortæller Klaus R. Klæstrup, der tilføjer, at turen naturligvis er et tilbud til alle håndboldinteresserede - og altså ikke kun medlemmer af BI-Håndbold.

Billetter til 550 kr. kan købes på BI-Håndbolds hjemmeside www. bi-haandbold.dk under menu-punktet shoppen.