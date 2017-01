TVERSTED: Det nye år begyndte lidt trist for beboerne i et sommerhus på Grønspættevej i Tversted, idet deres bil udbrændte søndag eftermiddag.

Meldingen om branden kom klokken 15.24, og den første melding gik på, at der også var gået ild i sommerhuset. Det viste sig dog ikke at være tilfældet, branden nåede ikke at brede sig til huset. Men bilen stod ikke til at redde.

Hvad årsagen til branden er, er ikke klarlagt endnu.